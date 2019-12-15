دفعت القوى الأمنية اللبنانية بتعزيزات جديدة إلى وسط العاصمة بيروت، بعد اندلاع مواجهات عنيفة بين متظاهرين والقوى الأمنية عند أحد مداخل البرلمان، مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين خلال مواجهات، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم، تظاهرات حاشدة، لاسيما في نطاق وسط العاصمة بالقرب من مقر مجلس النواب في "ساحة النجمة" وذلك عشية إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، فيما أعلنت كتلة "التكتل الوطني" والتي تمثل التكتل النيابي لـ "تيار المردة" أنها ستسمي غدا سعد الحريري لرئاسة الحكومة.

واحتشد المتظاهرون في شوارع وسط بيروت وأحاطوا المجلس النيابي، خصوصا من اتجاه ساحة الشهداء والتي تعد أحد مراكز التظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت قبل شهرين، وسط تواجد مكثف لقوات الأمن ومكافحة الشغب والجيش اللبناني.