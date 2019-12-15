في محاولة للمزج بين التراث الصعيدي التي تحتفظ به الفتاة النوبية، والحضارات القديمة المصرية في العصور المختلفة التي يضمها معبد الإلهة حتحور، وذلك في جلسة تصوير مختلفة ومتنوعة لمصور، طالب في الفرقة الرابعة بكلية إعلام قنا.

جلسة التصوير المبدعة التي عبّرت عن الحضارة والفتاة الصعيدية الجنوبية، وليدة فكرة ناجمة عن خبرة كبيرة اكتسبها منذ عدة سنوات في تلقي دراسته في كلية إعلام، جامعة جنوب الوادي، علمته شراء كاميرا لتصوير كل ما هو معبر ويحمل معاني عن الإنسانية وحضارتها ويبهر أعين البشر.

يقول عمر جهاد، طالب بالفرقة الرابعة بكلية إعلام قنا، ومقيم بمحافظة الغربية، إنه تعلم التصوير الاحترافي من خلال دراسته بجامعة جنوب الوادي، ونزوله أماكن كثيرة في محافظة قنا وتصويرها.

وأضاف أنه اختار معبد دندرة بمركز قنا لتصوير "الفوتوسيشن"، كفكرة جديدة بالتعاون مع صديقته النوبية "يمنى مرغني" المقيمة بأسوان، لتعبر عن التراث النوبي من الحضارة، وجرى اختيار الثياب اللبس الأحمر والإكسسوارات، لتكون مناسبة، لأن هذا اللون متناسق ومتباين مع ألوان أطلال المعبد المائلة للأصفر، مشيرا إلى أنه أجرى جلسة التصوير بعد الانتهاء من المحاضرات في الكلية، لافتًا إلى أنه توقع أن تكون هذه الصورة مبدعة ومعبرة.