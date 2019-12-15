ناشدت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، المتظاهرين السلميين في لبنان ترك الساحة حتى لا يتعرضوا للأذى، وكي لا يتكرر مشهد الأمس، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ووقعت مواجهات لليوم الثاني على التوالي قرب مقر البرلمان اللبناني في بيروت بين متظاهرين وقوات الأمن، غداة وقوع عشرات الجرحى في صدامات تُعدّ الأعنف منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية، وذلك في تطوّر يأتي عشية استشارات لتكليف رئيس للحكومة المقبلة.

ويعارض المتظاهرون، الذين يطالبون بحكومة اختصاصيين مستقلة عن الطبقة السياسية، إعادة تسمية رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، الذي يبدو الأوفر حظًا، بعدما تعثّر التوافق على أسماء بديلة تم تداولها في الأسابيع الماضية.