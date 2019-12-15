أكدت الدكتورة يوتينداي أودوجيسان، أستاذ الشئون الدولية والتاريخ بجامعة نيويورك، ضروة الاهتمام بالموضوعات الخاصة بالشباب، كونهم الأكثر عددًا على مستوى العالم، مشددةً على أهمية استغلال إمكانياتهم لصالح قارة أفريقيا.

وهنأت "أودوجيسان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، الرئيس السيسي على وضع منتدى شباب العالم حيز التنفيذ، حيث يجمع كل الناس من شتى أنحاء العالم: "المنتدى رائع من جميع الجوانب، وأنا جزء من حدث سيؤثر في حياة الملايين من الناس".

وأشارت إلى أنها تزور مصر للمرة الأولى، معقبةً: "أعتقد أنها لن تكون الأخيرة، إنها بلد رائع، وهذا المنتدى لا يمكن مقارنته بأي منتدى آخر، وأرى أنه مؤثر بشكل كبير وفريد من نوعه في العالم، هو إنجاز رائع وشهادة على قوة وجمال مصر".

وانطلق منتدى شباب العالم مساء أمس السبت في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تستمر جلسات وفعاليات المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وبالتزامن مع انطلاق جلسات المنتدى؛ تنطلق فعاليات "Startup vein" و"Inspire.d" على هامش منتدى شباب العالم، بحضور أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، والعديد من القادة والشخصيات البارزة من مختلف الدول.

ويتناول المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، تزين جدول أعماله، لاسيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من امكانية فقدان الوظائف. كما يشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات المقسمة على 9 محاور رئيسية على مدار 3 أيام، وتشمل الجلسات قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة.

كما تشمل أجندة المنتدى نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط والذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر.ويدشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فيشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.