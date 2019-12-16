"بطة" تتجول بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.. ومديره: "سنفرغ الكاميرات"

أكد الدكتور محمد خليل، مدير مستشفى كفر الشيخ الجامعي، أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقق من أن الصور التي التقطت لـ"بطة" داخل أحد طوابق المستشفى حديثة أم لا، وحال ثبوت حداثتها سيتم تشكيل لجنة لمعرفة كيف تواجدت داخله، فضلاً عن تفريغ الكاميرات الموجودة به لبيان الحقيقة.

وأضاف مدير مستشفى كفر الشيخ الجامعي لـ"الوطن"، أنه لا يمكن لـ"بطة"، الصعود إلى الطابق الرابع، وأنه من الممكن أن يكون الموقف متعمداً من أحد الأشخاص، تعمد إخفاءها داخل حقيبة ووضعها فى الطابق والتقط صوراً لها لغرض ما في نفسه، مشيراً إلى أن خلو الطابق من المرضى والأطباء والتمريض يدل على أن هذه الصور التقطت في الصباح الباكر، أو في وقت متأخر من الليل، لأن هذا الطابق به حركة دائمة لاحتوائه على عدة أقسام منها قسم النساء والتوليد الذي لايخلوا من الحركة سواء من المرضى أو المرافقين أو الأطباء والتمريض.

وتساءل خليل، "هل يُعقل أن تصعد بطة 4 أدوار على السلالم، أو تطير من الخارج؟؟"، مؤكداً أنه موقف متعمد من أشخاص لهم أهداف في ظل تقدم المستشفى وإجراؤه المئات من العمليات الجراحية في وقت قصير، موضحاً أنه يستقبل أكثر من 1000مريض يومياً، فضلاً عن عشرات المحجوزين في الأقسام الداخلية، وأن حركة المستشفى لا تهدأ ليل نهار، فضلاً عن تواجد أفراد الأمن في الطوابق وعلى بوابات المستشفى.

وأوضح مدير المستشفى، أن حرم المستشفى مُحاط بالأسوار الحديدية العالية، وليس به أي طيور ولا الجامعة بأكملها، ما يُثبت أنه عمل مُدبر، وأنه سيتم التحقيق مع مسؤولي الأمن، حال التحقق من الصور، فضلاً عن معاقبة المتسبب، قائلاً: "المستشفى مُغطى بالكاميرات كاملاً، وسيتم تفريغها لمعرفة كيف صعدت البطة للطابق الرابع، وفي أي توقيت".

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قد تداولوا صوراً لـ"بطة" داخل طرقة الطابق الرابع أمام قسم النساء والتوليد بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، أثارت جدلاً، متسائلين حول كيفية دخول البطة إلى المستشفى، وتبين أنها تقف إلى جوار الباب الزجاجي ثم تخطته متجهة إلى القسم.