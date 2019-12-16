فيديو.. أحمد عبدالعزيز: محسن حلمي كان بيحترم نفسه وفنه ومبادئه

عبر الفنان أحمد عبدالعزيز عن حزنه الشديد بسبب وفاة المخرج محسن حلمي، ووصفه بأنه "كان رجلًا نقيًا وملتزمًا وصاحب مبدأ".

وأضاف عبدالعزيز، لكاميرا "الوطن تي في"، أثناء مراسم العزاء، أن الراحل كان يحترم مبادئه، وكان مخلصًا في عمله وفنه، وكان يقدم فنًا راقيًا.

واعتبر أن الراحل كان يقدم فنًا هادفًا، مشيرًا إلى أنه كان من فناني الزمن الجميل.

وعن الذكريات التي جمعت المخرج الراحل وأحمد عبدالعزيز، قال الأخير: "أنا دخلت الجامعة لقيته موجود ومن مخرجي المسرح الجامعي المتميزين واشتغلت معاه في أكتر من عمل، ومحسن حلمي له أيادي بيضاء كبيرة على كتير من الفنانين اللي كانوا شبان وتولاهم برعايته وأستاذيته".

وأضاف: "كان له دور بارز في المسرح الجامعي في جامعة عين شمس في السبعينات، وكان له دور بارز في مسرح الدولة اللي قدم فيه أكتر من 30 عملا".

وتابع: "نعزي أنفسنا في فقد فنان كبير محترم راجل ذو مبدأ طول عمرة بيحترم نفسه وفنه ومبادئه، وأطلب الرحمة والمغفرة والصبر والسلوان لأهله ولزوجته الفنانة سلوى محمد علي".