حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في المخرج الراحل محسن فوزي، بمسجد عمر مكرم وسط القاهرة.

كان على رأس الحضور الفنان يحيي الفخراني والفنانتان دلال عبدالعزيز وسميحة أيوب، إضافة للفنانين: لطفي لبيب، أحمد عبدالعزيز، على الحجار، إلهام شاهين، سيد رجب، وهاني رمزي.

وحرص المخرج مجدي أحمد علي والمخرج أمير رمسيس والفنانة نسرين أمين والفنان عهدي صادق والفنانة عفاف رشاد، على تقديم واجب العزاء للفنانة سلوى محمد علي، زوجة الراحل.

وتوفى المخرج محسن فوزي، الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة.

يذكر أن حلمي قد أخرج عددا من المسرحيات، بينها "فيما يبدو سرقوا عبده، عريس لبنت السلطان، حلو وكداب، وأولاد ثريا".