محمود محيي الدين يترك منصبه في البنك الدولي يناير المقبل

أبدى الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، سعادته لحضور فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، مشيدا بالمشاركة الدولية الكبيرة في المنتدى سواء من الدول أو المنظمات الدولية والمؤسسات المختلفة، مشيدًا بالإعداد المتميز لجدول الأعمال والنواحي التنظيمية.

وكشف محيي الدين، خلال لقاءه على هامش المنتدى مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أنه سيترك منصبه كنائب أول لرئيس البنك الدولي بعد 10 أعوام من العمل في البنك 10 يناير المقبل، مشيرًا إلى أنه سيلتحق بعمل آخر سيتم الإعلان عنه في حينها.

وتحدث عن الشمول المالي في المنطقة العربية، قائلا إن 33% فقط من العرب لديهم حسابات بنكية ويمكنهم التعامل بالعمليات المالية بنكيًا، لافتًا إلى أن هذه النسبة أقل من الموجودة في الدول النامية وأقل من نصف متوسط الدول المتقدمة، التي تصل نسبة الشمول المالي فيها لـ94%.

وأكد أن معدلات النمو الاقتصادي في مصر أعلى من المعدلات الموجودة في المنطقة العربية، متوقعًا أن تصل لـ6% معتبرًا أنه معدل جيد.

وأشار إلى أن هناك عدد من الدول العربية لديها مؤشر جيد في التنمية المستدامة، مشددًا أن المنطقة العربية هي الوحيدة التي زاد فيها من يعانون من الفقر المدقع على مستوى العالم، على حسب تعبيره.