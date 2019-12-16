أخبار ماتفوتكش.. الأمطار ترفع نسب الغياب والسولية يقتنص الصدارة للأهلي

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

صاروخية السولية تقتنص 3 نقاط من الحدود

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على حرس الحدود بهدف دون مقابل، في مباراة جمعت بين الفريقين في الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولي بهدف سجله عمرو السولية.

الأمطار ترفع نسب الغياب في المدارس والجامعات بـ"وجه بحري"

شهدت محافظات الوجه البحرى، هطول أمطار غزيرة على أنحاء مختلفة وسط نشاط ملحوظ لحركة الرياح، تسبّبت في ارتفاع نسب الغياب في بعض المدارس والجامعات، مما دفع المحافظات إلى إعلان حالة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية عبر نشر سيارات الكسح في الشوارع والميادين لمنع تراكم المياه.

السيسي يستقبل مجموعة من المشرفين على المدارس اليابانية

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل مساء أمس مجموعة الخبراء اليابانيين المزمع إشرافهم على منظومة المدارس اليابانية بمصر.

السيسي: "سيبوا سوريا في حالها عشان تستوعب السوريين"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه إذا استعادت سوريا استقرارها مرة أخرى، فإن الملايين الموجودين في مصر والأردن وتركيا ولبنان، سيعودون إلى بلادهم مرة أخرى، موضحا: "كل ما بنأجل الموضوع كل ما الأمور بتتراكم بشكل سلبي".

"مش عامل نظافة".. أول تعليق من حي طنطا على واقعة تنمر بشارع "علي مبارك"

نفى عادل داوود، رئيس حي أول طنطا، ما تردد بشأن التعدي على عامل نظافة بشارع علي مبارك، التابع للحي، من قبل عدد من الشباب والتنمر عليه.

أهالي يروون قصة ظهور تمساح أفزعهم: "جزار اللي مسكه"

"حاسب بس حاسب.. تمساح في أكتوبر الحي السابع.. جيه منين بقى والله ما عارف".. بتلك الكلمات وثّق عدد من أهالي مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، في مقطع "فيديو"، تداولوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة مفاجأتهم بظهور تمساح بالطريق العام، يصل طوله إلى متر تقريبًا.