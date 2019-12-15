قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات الجوية، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بالرغم من الأمطار والتقلبات الجوية التي يشهدها الطقس خلال هذه الفترة، إلا أن فصل الشتاء لم يبدأ بعد، حيث إنه من المقرر أن يبدأ فصل الشتاء بشكل رسمي في 23 ديسمبر الجاري.

وأضاف شاهين لـ"الوطن" أن طقس الغد يشهد انحصار الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وتعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية والتي تتراوح بين 20 و22 درجة على القاهرة الكبرى، كما تنظم حركات الرياح وتهدأ موجة العاصفة الترابية، ويسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

ويسود الثلاثاء طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جهة الشرق، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.