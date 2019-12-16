لقي طبيب مصرعه بينما أصيب نقيب شرطة وخفير في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط منفلوط الزراعي أمام عزبة شلقامي وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى الجامعي.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بالقرب من مدخل كوبري منفلوط القبلي بالطريق الزراعي منفلوط أمام عزبة شلقامي.

وعلى الفور انتقلت قوات من الشرطة والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي وتحمل لوحات معدنيه "7869 ى م د" مع سيارة شرطة تابعة لمركز ديروط، نجم عن الحادث وفاة الدكتور "روماني سعد فهمي خله "مقيم بناحيه منفلوط قائد السيارة الملاكي وإصابة كل من نقيب شرطة محمود محمد سيد مدكور 50 سنة مقيم ديروط، خفير نظامي نعمان رمضان عبد الصالحين، 35 سنة مقيم ديروط من مستقلي سيارة الشرطة.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.