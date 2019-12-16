تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد"، من ضبط عامل يقيم دائرة مركز سوهاج، وبحوزته 15 طربة حشيش بغرض الاتجار.

تلقى اللواء حسن محمود مدير امن سوهاج، إخطارا من العميد عبد المجيد رضوان مأمور، مركز شرطو سوهاج، يفيد ورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة وسط الصعيد يتضمن ورود معلومات بقيام "عادل.م.م" 52 عاما عامل ويقيم بناحية دائرة مركز سوهاج، وله محل إقامة أخر دائرة قسم سيدي جابر الإسكندرية بالإتجار في المواد المخدرة

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز سوهاج مدعومين بمجموعات قتاليه من قطاع الأمن المركزي بسوهاج أسفرت عن ضبطه وبحوزته 15 طربة حشيش تزن " 3.75" كيلو جرام، دراجة بخاريه "بدون لوحات معدنية" هاتف محمول، سلاح أبيض مطواة، مبلغ 600 جنيها.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والدراجة البخارية للتنقل بها والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.