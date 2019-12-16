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عاجل.. محتجون يغلقون مبنى جامعة بابل في العراقية

عاجل.. محتجون يغلقون مبنى جامعة بابل في العراقية

وزيرة الصحة تتفقد التجهيزات الجارية بوحدة طب أسرة الحبيل.. تخدم 29 ألف مواطن

وزيرة الصحة تتفقد التجهيزات الجارية بوحدة طب أسرة الحبيل.. تخدم 29 ألف مواطن

 الإسكان: بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بمدينة حدائق أكتوبر 12 يناير المقبل

 الإسكان: بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بمدينة حدائق أكتوبر 12 يناير المقبل

وفد الكونجرس: مصر أصبحت وجهة للاستثمارات الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا

وفد الكونجرس: مصر أصبحت وجهة للاستثمارات الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا

تهنئة واستعراض مشاكل.. تفاصيل لقاء نواب البرلمان ومحافظ البحر الأحمر

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