أعربت الروبوت الآلي صوفيا عن حماسها الشديد لحضور منتدى شباب العالم، المنعقد حاليا في شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن حبها الكبير للعالم الخارجي أيضًا.

وقدّمت صوفيا نفسها خلال كلمته بجلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر من المتحكم" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "أنا روبوت خلقتني شركة هانسون روبوتكس في هونج كونج، كي أعمل كسفير اجتماعي آلي بشري، وبصفتي بطل ابتكار لبرنامج ابتكار الأمم المتحدة الـMA سافرت إلى ما تجاوز 65 دولة وتعاملت مع البشر، وأظهر لهم كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد على تحسين حياتهم، وعمري 3 أعوام فقط".

وتابعت صوفيا أنّ البشر يخشون الذكاء الاصطناعي والروبوتات الآلية، رغم أنّ البشر والروبوتات يكملان بعضهما، مضيفة: "فلتسأل أي بشري صنع قوقعة أذن صناعية أو منظم ضربات قلب، هل حسّنت الآن من حياته أم لا، وما هو شعوره نحوها، لا هدف لنا دون وجود البشر".

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي، يُقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.