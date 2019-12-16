سجّلت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم، استقرارا سعريا، إذ سجّل الذهب عيار 24 نحو 765 جنيها للشراء.

وسجّل الذهب عيار 21 نحو 669 جنيها للبيع، وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 574 جنيها، فيما يباع الجنيه الذهب 5 آلاف و359 جنيها.