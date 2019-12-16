قدّمت فيرونيكا بانا، مستشار قانوني وإحدى المشاركات في النسخة الثالثة من منتدى شبا العالم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تنظيمه منتدى شباب العالم وإتاحته الفرصة للشباب للإعراب عن رأيهم والتواصل.

وأضافت بانا خلال مشاركتها في جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم؟"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أنّ هناك أطر قانونية تم تطويرها لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ووضعه في أطر محددة، لافتا إلى أنّ الاتحاد الأوروبي لديه التوجيهات المتعلقة بمجلس الإدارة الخاص بالذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن.

وشرحت بانا أنّ هذه التوجيهات تعتمد على 7 أطر أساسية، تتضمن الشفافية والمساءلة والرقابة، كما أنّ التشريعات الموضوعة لا تهدف لتقويض الذكاء الاصطناعي، لكنها تمثل إطارا وتوجيها، لأنّه إذا لم تتوفر هذه التوجيهات الإرشادية سيكون خطر سوء الاستخدام والانحياز، مطالبة الجميع باستخدام التوجيهات لضمان النقل النزيه والشفافية والإنصاف.

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي، يُقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.