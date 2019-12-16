أديب يوجه رسالة لـ"السيسي" على الهواء: "اذكر أردوغان وتميم بسوء"

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد حديثة اليوم عن الأخلاقيات والمبادئ في السياسة خلال منتدى شباب العالم الذي يقام في مدينة شرم الشيخ، حيث قال "يا سيادة الرئيس من المواطن عمرو أديب، المواطن المصري الذي تعرفه جيدا ويحب هذا البلد، أنا عندي رسالة لحضرتك وهذه الرسالة تعبر عني وعن كثير المصريين".

وقال أديب في رسالته، التي ألقاها خلال برنامجه "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر": "يا سيادة الرئيس، أردوغان لا يعرف الشرف ولا عهد له ولا يعرف المبادئ، ولا يعرف الأخلاق ولا الدبلوماسية، أردوغان بلطجي رسمي، تركيا دولة بلطجية رسمية، أردوغان شخص انتهازي، آن الآوان يا سيادة الرئيس أن تذكر تركيا بسوء، آن الأوان أن تقول أردوغان، آن الأوان أن تقول قطر، آن الأوان أن تقول تميم".

وأشار إلى أنه آن الأوان أن يواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تميم وأردوغان بشكل مباشر، حيث إنهما يعبثان بأمن مصر القومي، ويهاجمان قوت الشعب المصري، كون الغاز الموجود في حقل ظهر بالبحر المتوسط يُعد قوت الشعب المصري، مضيفًا: "احنا انتخبنا الرئيس السيسي للحفاظ على أقوات المصريين وحدود الدولة"، موضحًا أن الرئيس السيسي عندما يتحدث الآن عن الدول الداعمة للإرهاب لا يذكر تركيا وقطر بالاسم، ويقول نحن لا نريد الإساءة لأحد.

أديب: العالم ينتظر موقف مصر من التدخل التركي بليبيا.. "أردوغان بلطجي رسمي"

وتابع: "بعدها يطلع أردوغان يشتم في مصر والشعب المصري والرئيس المصري، ويطلع بعدها تميم يشتم في مصر والشعب المصري والرئيس المصري، آن الأوان يا سيادة الرئيس أن تذكرهم بالاسم وخاصة عندما نتحدث عن الأوضاع في ليبيا، العالم أجمع الآن ينتظر الموقف المصري من التدخل التركي في ليبيا، أول ما ينزل أول عسكري تركي في طرابلس ماذا نحن فاعلون".

وأوضح أديب، أنه يجب على الشعب المصري بأكمله أن يعلم أن مصر الآن في موقف جلل "مش موقف على الإنترنت أو على تويتر أو الفيس بوك"، فمصر دولة مستهدفة بشكل صريح، كما أن وسائل الإعلام التركية والقطرية تُجهز حاليا حملة ممنهجة ضد مصر والقيادة السياسية والشعب المصري، مؤكدًا أن الإدارة المصرية الآن بين اختيارين أحلاهما مر، "أن تنظر ما يقوم به أردوغان وتنتظر حتى يقوم بإرسال قوات عسكرية ويعمل قاعدة عسكرية في ليبيا كي ينصر حكومة السراج الغير شرعية، أو أن مصر تقوم بالتصدي لهذا الأمر".

أديب: أردوغان يريد إطلاق الدواعش والمرتزقة في صحراء ليبيا لتهديد مصر

وأشار إلى أن أردوغان لن يأتي بقوات تركيا، بل سيأتي بالدواعش والمرتزقة ويطلقهم في الصحراء الليبية وسنجدهم في الأراضي المصرية بعد ذلك، مضيفًا: "الموقف ليس سهلا، الموقف اللي احنا فيه مش بسيط، نحن في اختبار كبير، لما الرئيس السيسي قال نحن نواجه الإرهاب بالنيابة عن العالم كان يعني بكل كلمة يقولها، ده مش دفاع ولا تطبيل للرئيس السيسي ده دفاع عن الأمن القومي المصري، أرجوك يا سيادة الرئيس اذكر تركيا بسوء اذكر أرودغان وتميم بسوء، اذكر إدارة تميم بسوء، هما الآن في الوقت اللي احنا فيه ده يحشدون لنا ويكيدون لنا ويريدون الانتقام من هذه الدولة، اللي كسرت طموحاتهم".

وأوضح أن مصر قامت بترسيم الحدود مع قبرص واليونان، وقامت بعمل اتفاقيات مع شركات أجنبية للتنقيب عن الغاز، وعندما وجدت الغاز عملت على النهوض بحقل ظهر وتطويره حتى أصبح هناك غاز يتم إنتاجه بل أصبح يتم تصديره، "يقوم يطلع أردوغان يقول حوض شرق المتوسط يتمتع باحتياطات كبيرة من الهيدوكربون وعلمنا أن هناك اكتشافات توصلت إليها بعض الشركات مؤخرا وسندخل في ذلك، يعني أردوغان بيقول الغاز ده بتاعي، البحر المتوسط ده نصفه بتاعي قاسمه مع الليبيين".

أردوغان وتميم رؤساء إرهابيين.. والأمن القومي المصري مستهدف

وتابع: "صدقوني مش عارفين يعلمولنا إيه، مش عارفين يكسرونا إزاي، تركيا هتبعت قوات وهتبقى موجودة في ليبيا وهيبقى فيه سفن تركية موجودة في ليبيا، الأمن القومي المصري الآن مستهدف، أردوغان ده صنف يخاف ميختسيش، ولا يرتدع إلا بالقوة، يتمدد حتى تحرق قدماه وأصابعه، نحن في وضع خطر، والبلد تواجه أطماع واضحة، لازم كلنا نواجه الناس بشكل واضح".

وأردف: "لازم نقول للأعور أنت أعور في عينه، أردوغان إرهابي وتميم إرهابي والاثنين عاوزين يدمروا مصر، وتحيا مصر حرة مستقلة، ما يحدث أمامنا هو استفزاز بكل المقاييس ويجب أن يعلم أدروغان وتميم أن مصر لن تسمح بهذا".