تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم؟"، ضمن فعاليات اليوم الثالث من النسخة الثالثة بمنتدى شباب العالم المقام حاليا في شرم الشيخ، للحديث عن شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها.

وقال الرئيس: "من 5 سنوات قولنا في الأمم المتحدة لابد من وضع ضوابط للتعامل مع المواقع الداعية للإرهاب، اللي بتجند الشباب البريء وتحولهم لقتلى ومخربين، وهذا الطرح لم يؤخذ بعين الاعتبار، وما زالت هذه الشبكات تستخدم من قبل العناصر الإرهابية في العالم من أجل الترويج لهذا الفكر وتحويل حياة بعض الدول لخراب ودمار".

وأضاف السيسي: "أنا كمسؤول أقدر أفهم إنّ شبكات التواصل الاجتماعي بتستخدم لصالح أجهزة مخابرات لإيذاء الدول التي تخرج عن الصف".

انطلق منتدى شباب العالم، أول أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تستمر جلساته وفعالياته حتى غدًا الثلاثاء، وذلك بحضور أكثر من 7 آلاف من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة من مختلف الدول.

وتناول المنتدى قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من امكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.