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الجمعة.. أحمد عز يسافر السعودية لعرض "علاء الدين"

الجمعة.. أحمد عز يسافر السعودية لعرض "علاء الدين"

مجلس الدولة: بدل العدوى مستحق لمن يثبت تعرضه لها أثناء العمل

مجلس الدولة: بدل العدوى مستحق لمن يثبت تعرضه لها أثناء العمل

كبير مصممي الذكاء الاصطناعي: لا نخترع أشياء حية.. وهدفنا طمأنة البشر

كبير مصممي الذكاء الاصطناعي: لا نخترع أشياء حية.. وهدفنا طمأنة البشر

بوريس جونسون يبدأ مهمة تنفيذ بريكست بعد الفوز الانتخابي

بوريس جونسون يبدأ مهمة تنفيذ بريكست بعد الفوز الانتخابي

الداخلية تنجح في إنهاء خصومة ثأرية بين 4 عائلات بقنا وأسوان

الداخلية تنجح في إنهاء خصومة ثأرية بين 4 عائلات بقنا وأسوان

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