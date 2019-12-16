عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة إعداد موازنة العام المالي الجديد، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أنّ هناك تكليفا من الرئيس بالاهتمام بالصحة والتعليم، ووضعهما على أجندة الأولويات، مشيرا إلى أنّ وزارة المالية تتولى حاليا إعداد موازنة العام المالي الجديد، ويتم التنسيق حاليا لتنفيذ تكليفات الرئيس، مكلفا وزير التربية والتعليم بإعداد مبادرات لتحسين وتطوير العملية التعليمية، سيتم تبنيها خلال وضع الموازنة، بينها على سبيل المثال، تخفيض كثافات الفصول المدرسية، سواء بإنشاء فصول جديدة أو التوسعات بالقائمة، بخلاف ما يتم تخصيصه لهيئة الأبنية التعليمية في الموازنة.

وتابع مدبولي موقف تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، إذ أوضح الوزير أنّ أعمال تسليم الطلاب تتم في مختلف المحافظات، كما كلّف رئيس الوزراء بسرعة تقديم المذكرة المشتركة من وزيري الإنتاج الحربي والتربية والتعليم، بشأن التصنيع المحلي للتابلت بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.

كما تابع رئيس الوزراء جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لسد عجز المدرسين عن طريق البوابة الإلكترونية التي تم إطلاقها لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بمصر، سواء للمعلمين أو الإداريين أو الهيئات المعاونة، بما يتماشى مع أهداف الحكومة في التحول الرقمي، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وستمثل البوابة الإلكترونية قاعدة بيانات وبنك معلومات عن المعلمين والهيئات المعاونة بالتعليم.

وأوضح الدكتور طارق شوقي أنّه تم البدء في تسجيل المتقدمين من خلال البوابة الإلكترونية للوظائف، للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام واحد قابلة للتجديد لمدة 3 سنوات بتكلفة تصل إلى مليار و600 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة، على أن تكون الأفضلية لمن تمت الاستعانة به من المعلمين في المسابقة الماضية، وفي هذا الصدد، أشار الدكتور طارق شوقي إلى أنّه جار التعاقد تباعا على مستوى المديريات التعليمية بكل المحافظات.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمد معيط أنّ أي مبادرات لتحسين ورفع كفاءة جودة التعليم سنعمل على دراستها علي الفور، وتحديد أعبائها المالية، ثم العرض على رئيس الوزراء، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بوضع الصحة والتعليم على أجندة الأولويات.