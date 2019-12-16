علّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على المقترحات والتوصيات التي قدمها الشباب المشارك في جلسة نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة إنّ المقترحات تعكس الرؤية والقدرة على العمل الجماعي في مواجهة التحديات، متابعا: "إحنا في مصر بنبذل جهد كبير في ملف التحول الرقمي ودعم التشغيل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وننفذ خطة كبيرة للتعامل مع البحيرات التي تطل على البحر المتوسط وعددها 5".

وتابع السيسي: "كنت أتمنى نعرض على شباب العالم الجهد المصري الخالص في البحيرات التي أهملت لسنوات طويلة، وبتمنى نطلق منطقة أورومتوسطية للتعليم العالي والبحوث في العلمين الجديدة، وممكن يبقى من التوصيات اللي هتطلع من المؤتمر".

انطلق منتدى شباب العالم، أول أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر جلساته وفعالياته حتى غدًا الثلاثاء، وذلك بحضور أكثر من 7 آلاف من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.