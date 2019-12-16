التقى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إن"، بالمبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون في العاصمة الكورية الجنوبية "سول" صباح اليوم، وطلب منه مواصلة الجهود للمضي قدمًا في عملية السلام الكورية على الرغم من إجراء بيونج يانج مؤخرا "تجربة مهمة جداً" في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية، وفي ظل استمرار الجمود في المفاوضات النووية بينها وبين واشنطن.

من جانبه، أكد بيجون - في اجتماع عقده مع مون في المكتب الرئاسي حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - عزم واشنطن عدم التخلي عن الحوار مع بيونج يانج، منتقدا شروط بيونج يانج لاستئناف المفاوضات النووية، معتبرا أنها "عدائية" وغير ضرورية مع اقتراب مهلة حددتها لذلك في نهاية العام، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام إجراء محادثات جديدة.

وكانت كوريا الشمالية أصرت على أن تقدم واشنطن تنازلات جديدة اليها بحلول نهاية عام 2019، وذلك مع وصول المفاوضات النووية الى طريق مسدود منذ انهيار قمة هانوي بين الزعيم كيم جونغ أون والرئيس دونالد ترامب في فبراير، وصدرت عن بيونج يانج سلسلة بيانات حادة بشكل متزايد في الأسابيع الماضية، وقال بيجون للصحفيين في سيول "جميعها وصلت الى مسامعنا"، مضيفا: "من المؤسف أن لهجة هذه التصريحات تجاه الولايات المتحدة وجمهورية كوريا (الجنوبية) واليابان والاصدقاء في أوروبا كانت عدائية للغاية وسلبية وغير ضرورية أبدا"، وقال "ليس لدى الولايات المتحدة مهلة نهائية، بل لدينا هدف"، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس" الفرنسية.

بدوره، قال هان جونج -وو نائب المتحدث باسم المكتب الرئاسي، إن الرئيس الكوري الجنوبي، طلب من بيجون مواصلة بذل الجهود لتحقيق تقدم في عملية إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية ، كما أثنى على مساعي واشنطن في نزع السلاح النووي من المنطقة وإقامة سلام دائم، وفقا لما ذكرته وكالة انباء"الشرق الاوسط".

وأضاف "وو": "لقد أخبر بيجون مون أنه لا يوجد تغيير في خطته التي تتمثل في بذل قصارى جهده لتحقيق المهمة التاريخية المتمثلة في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإحلال السلام وأنه متمسك بذلك".

ويعتبر هذا أول اجتماع رسمي بين مون وبيجون منذ 15 شهرًا، وكان المسؤولان قد أجريا في السابق محادثات في سول في سبتمبر من العام الماضي قبل وقت قصير من رحلة مون إلى بيونج يانج لحضور قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وبعد الاجتماع مع مون، جلس الممثل الخاص للولايات المتحدة لكوريا الشمالية مع جونج إوي يونج، المستشار الرئاسي للأمن الوطني في المكتب الرئاسي، وقد وافق بيجون وجونج على الحفاظ على "اتصال وثيق" فيما يتعلق بقضية كوريا الشمالية.