تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، وحدة عسكرية في الجبهة الأمامية بجزيرة "تشانج ريندو" المتاخمة للحدود المشتركة مع كوريا الجنوبية، وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن الزعيم الشمالي، تفقد حالة التأهب للوحدة، وأمر بتعزيز قدراتها القتالية؛ استعدادا للمهام الموكلة في أي لحظة لرئيس هيئة أركان القوات المسلحة الذي رافقه إلى جانب أعضاء اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم.

وزار "أون"، فصيلة 5492 النسائية من الجيش الشعبي الكوري المتمركزة على شاطئ البحر على الجبهة الجنوبية الغربية، وبعد أن تفقد الثكنة وإدارتها وحالة تأهبها للقتال، أمر بتعزيز قدراتها العسكرية حتى تتمكن من إصابة أي هدف.

كما أمر الزعيم الشمالي، الفصيلة الثانية من القاذفات الساحلية الاستعداد لإصابة الهدف الذي حدده بدون توضيح هوية الهدف، غير أن ثمة تكهنات تشير إلى أن فوهات القاذفات قد تكون مصوبة نحو الجنوب نظرا لأن الجزيرة تقع على جنوب شرق جزيرة بيك-ريونج الكورية الجنوبية في البحر الغربي.

وكالة كورية جنوبية: زيارات "أون" التفقدية للجيش نوع من ممارسة الضغوط على واشنطن

من جانبها، رأت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن سلسلة زيارات كيم التفقدية للجيش، تفسر بأنها نوع من ممارسة الضغوط على الجانب الأمريكي وسط غموض مسألة استئناف الحوار الكوري الشمالي حول التفكيك النووي مع تبقي حوالي شهر واحد على المهلة التي حددتها كوريا الشمالية بنهاية العام الجاري.

وتعد زيارة "أون" الميدانية إلى الجيش هي الثالثة من نوعها خلال شهر نوفمبر الجاري، بعد زيارته لتفقد تدريبات الإنزال المظلي يوم 18 ومسابقة التحليق القتالي يوم 16 من الشهر.

جيش كوريا الجنوبية يحث الشمال على وقف الأعمال العسكرية في مناطق الحدود

بدوره، حث الجيش الكوري الجنوبي، الشمال على وقف الأعمال العسكرية التي تجريها على الحدود ومن شأنها أن تزيد حدة التوترات بين الكوريتين، وعدم تكرار ذلك مرة أخرى، وذلك تعليقا على زيارة الزعيم الشمالي كيم جونج أون إلى وحدة عسكرية في جزيرة "تشانج ريندو" الحدودية، وأعربت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم، عن أسفها على توجيه كيم تعليمات بإطلاق قذائف ساحلية.

وقالت المتحدثة باسم الدفاع الكورية الجنوبية:"إن تعليمات الزعيم كيم في هذا الشأن تمثل انتهاكا لاتفاقية 19 سبتمبر العسكرية بين السلطات العسكرية للكوريتين، والتي مازلنا نطبقها حتى الآن بصورة مخلصة"، مؤكدة الوزارة أنها تحث كوريا الشمالية على وقف أي عمل عسكري يمكن أن يُصعد التوتر العسكري في المناطق الحدودية بين الكوريتين، والالتزام باتفاقية 19 سبتمبر العسكرية بالكامل حتى لا تتكرر حالة مشابهة مرة أخرى.