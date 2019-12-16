أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن توقيع الكشف الطبي على 1958 طفلًا ضمن مبادرة (المسح السمعي) الرئاسية منذ بدء تنفيذ المبادرة في أكتوبر الماضي وحتي اليوم 16 ديسمبر الجاري.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، إنه جري تنفيذ مبادرة المسح السمعي للأطفال حديثي الولادة بالمحافظة من خلال 18 مركزًا طبيًا موزعة على المراكز الإدارية الخمسة.

وأضاف "محروس" أن المسح يجرى للأطفال خلال الثلاثة أيام الأولى من الولادة، مع تحليل هرمونات الغدة الدرقية، حتى يمكن تحديد درجة الإعاقة السمعية: إن وجدت في وقٍت مبكر، ويجري تحويلها لاستشاريين ليجري علاجها مبكرًا عن طريق الأجهزة الطبية الحديثة.

وأوضح أنه جري مراعاة الكثافة السكانية وسهولة الوصول إلى الوحدات المختارة للإحالة وان الفئة المستهدفة هم الأطفال حديثي الولادة من عمر ثلاثة أيام إلى أسبوع، مشيرًا إلى أنه جري تدريب الفريق الصحي بالمحافظة على كيفية تنفيذ المسح السمعي للأطفال من أجل ضمان جودة عالية من النتائج.

وكانت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أعلنت عن تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة والاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع في شهر سبتمبر الماضي.