دوما ما يتواصل الفنان محمد هنيدي مع جمهوره في كافة أرجاء الوطن العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي تدوينته الأخيرة بصفحته الخاصة على موقع "تويتر" أعرب "هنيدي" عن حبه لفصل الشتاء مهما حدث فيه من تقلبات جوية.

ونشر "هنيدي" صورة له من فيلم "جاءنا البيان التالي" حينما جسد شخصية المذيع "نادر" وعلق قائلا: "والله يا جماعة لو مطرت جبال تلج وبابا نويل وبقى الجو بقى مش صالح للعيشة إلا للبطاريق والأرنب القطبي الشمالي والدببة القطبية .. برده بنحب الشتا"،.

يذكر أن الفنان محمد هنيدي أعلن عن مشاركته في حفل الـ"ميدل بيست" ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والمنتظر إقامتها يوم 21 ديسمبر.