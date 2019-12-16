هشموا رأسه بـ"فأس".. الإعدام لـ 3 طلاب قتلوا زميلهم بسبب علاقة شاذة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، بإعدام 3 طلاب قتلوا صديقهم بعد علاقة شاذة مع أحدهم في مدينة الصالحية الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، وليد أبو المعاطي، وأحمد حامد، وسكرتارية أحمد رمزي. وكانت المحكمة قررت في 31 أكتوبر الماضي إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية حيث مثل المتهمون الثلاثة أمام هيئة المحكمة، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية ذكرت أن بداية أحداث القضية التي تحمل رقم 7477 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة الصالحية الجديدة، تعود ليوم 13 أكتوبر العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الصالحية الجديدة، يفيد بوصول "محسن ع م" 18 عاما، إلى المستشفى العام جثة هامدة، إثر الاعتداء عليه من مجهولين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث، وأجرت معاينة ومناظرة للجثة، وتبين أنها مهشمة الرأس، نتيجة التعدي عليه بالضرب بـ"آلة حادة"، ووجود آثار ضرب وتعذيب في جسده. وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث، فحص علاقات وأصدقاء المجني عليه، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "إسلام م م" 19 سنة، طالب، و"أحمد ز غ" 19 سنة، طالب، و"محمد ر ع م" 19 سنة، طالب، جميعهم مقيمين دائرة الصالحية الجديدة.

وقالت التحقيقات وأوراق القضية، وتحريات المباحث إنه على إثر محاولة المجني عليه إقامة علاقة جنسية مع المتهم الأول ولرغبة الأخير في إنهاء تلك العلاقة، اتفق مع المتهمين الثاني والثالث على قتل المجني عليه وسرقته.

وقرر المتهمون تنفيذ الجريمة حيث تمكنوا من التسلل إلى منزله والتعدي عليه بالضرب، وهشموا رأسه بـ "فأس" وتمت إحالتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيق، وإحالتهم للمحكمة التي أصدرت قرارها السابق.