ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التعليم" في مجلس الدولة، طعن طالبة بكلية طب جامعة الزقازيق، لوقف إعلان نتيجتها بالفرقة الخامسة واعتبرته كأن لم يكن، لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة من إيداع مستندات.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنّ المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تنص على أن "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن تنفيذ أي من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه".

وتابعت المحكمة: "إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".

وكانت المحكمة قضت بجلسة سابقة بوقف الطعن جزائيًا لمدة شهر لعدم تنفيذ الطالبة ما أمرت به المحكمة، ولم تطلب تعجيل وقف الطعن، ما جعل المحكمة تقضي بعدم اعتبار الطعن كأن لم يكن.

وأقام الطعن طالبة بالفرقة الخامسة بكلية الطب، لوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجتها في مادتي الباطنة العامة وطب الأطفال في العام الدراسي 2017.