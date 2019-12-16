"المالية" تجمع 3.75 مليار جنيه مقابل إصدار سندات خزانة 5 و10 سنوات

جمعت وزارة المالية، اليوم، نحو 3.750 مليار جنيه مقابل إصدار سندات خزانة أجل 5 سنوات.

وأكّدت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنَّها طرحت سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 2.250 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 13.818%.

وأضافت وزارة المالية، أنَّها طرحت أيضًا سندات خزانة أجل 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 13.831%.

وتمول وزارة المالية الفجوة التمويلية لعجز الموازنة عن طريق الاقتراض محليَا بطرح أذون وسندات خزانة آجال متنوعة، إلى جانب الاقتراض الخارجي عبر مؤسسات التمويل الدولية أو الجهات المانحة.