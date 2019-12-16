قال محمود يوسف لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة للمقعدين، إنَّه استفاد كثيرًا من خلال مشاركته في منتدى شباب العالم، بنسخته الثالثة في شرم الشيخ، خاصة في ظل وجود خبرات وثقافات متنوعة، مبينًا أنَّه يحلم بدخول قائمة أفضل 10 لاعبين في تنس الطاولة على مستوى العالم.

ووجه "يوسف" رسالة إلى متحدي الإعاقة في تصريحاته لـ"الوطن"، على هامش مشاركته في المنتدى، قائلًا: "ماتبطلوش معافرة، واثبتوا أنفسكم في المجتمع، ولا تتوقفوا أبدًا".

وأشاد لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة للمقعدين بطرح محور لتمكّين ذوي الاحتياجات الخاصة في منتدى شباب العالم، موجهًا الشكر لإدارة منتدى الشباب على هذا الاختيار؛ الذي يعكس دعمًا لذوي الاحتياجات الخاصة، حسب قوله.

وانطلق منتدى شباب العالم، أول أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر جلساته وفعالياته حتى غدًا الثلاثاء، وذلك بحضور أكثر من 7 آلاف من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من امكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.