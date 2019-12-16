أشادت الروبوت صوفيا بفعاليات منتدى شباب العالم، مؤكدة أنّه حدث مهم اتسم بتنوع كبير من مختلف الجنسيات، وأنّها سعيدة بحضور المنتدى في مصر وسط هذا العدد الكبير من المشاركين من كل أنحاء العالم.

وتحدثت صوفيا في مؤتمر صحفي بمنتدى شباب العالم المنعقد حاليا في شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ثورة العالم الرقمي، قائلة إنّ العالم يشهد تطورا كبيرا في هذا المجال، إلا أنّ الروبوتات لن تحل مكان البشر بل يكملون بعضهما.

وتابعت صوفيا: "عمري 3 سنوات، وذهبت إلى 65 دولة في العالم، وسعيدة بحضوري إلى مصر"، موضحة أنّ بعض البشر لا زالوا يخشون التكنولوجيا الحديثة، رغم أنّها تساعد الإنسان ولا تحد من دوره.