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منتدى الشباب: هنا ملتقى الثقافات

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محافظ القاهرة يسلم مقاعد متحركة وأجهزة تعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة

محافظ القاهرة يسلم مقاعد متحركة وأجهزة تعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة

مكافحة التهرب الجمركي تضبط مشروبات كحولية وسجائر أجنبية بالغردقة

مكافحة التهرب الجمركي تضبط مشروبات كحولية وسجائر أجنبية بالغردقة

فيلم وثائقي عن الطاقة ضمن منتدى الشباب.. طفرة في الغاز الطبيعي مع 2020

فيلم وثائقي عن الطاقة ضمن منتدى الشباب.. طفرة في الغاز الطبيعي مع 2020

تحدث عنها السيسي بمنتدى الشباب.. خبراء: ضبط السوشيال ميديا بأطر قانونية

تحدث عنها السيسي بمنتدى الشباب.. خبراء: ضبط السوشيال ميديا بأطر قانونية

الأوقاف: مسجد هيثم أحمد زكي "مصلى في مزرعة خاصة" ولا يخضع لإشراف الوزارة

الأوقاف: مسجد هيثم أحمد زكي "مصلى في مزرعة خاصة" ولا يخضع لإشراف الوزارة

كاسبرسكي: اكتشاف ثغرة جديدة في "ويندوز" تُستغل لشنّ هجمات تخريبية

كاسبرسكي: اكتشاف ثغرة جديدة في "ويندوز" تُستغل لشنّ هجمات تخريبية

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فخر ودهشة.. أصغر مطوري العالم في حضرة الروبوت صوفيا بمنتدى الشباب

بعد دعوة السيسي لشباب أفريقيا.. أبرز جهود مصر لدعم القارة السمراء

بعد دعوة السيسي لشباب أفريقيا.. أبرز جهود مصر لدعم القارة السمراء

"تدريب وتحفيز وصور للذكرى".. كواليس غرف بروفات فناني مسرح شباب العالم

"تدريب وتحفيز وصور للذكرى".. كواليس غرف بروفات فناني مسرح شباب العالم

صحف لبنان تبرز تحذيرات السيسي من تداعيات تطور الأزمة في البلاد

صحف لبنان تبرز تحذيرات السيسي من تداعيات تطور الأزمة في البلاد

صوفيا: واجب على البشر تربية الروبوت كما يربون أطفالهم

صوفيا: واجب على البشر تربية الروبوت كما يربون أطفالهم

لم تلتزم بها تركيا مع اليونان.. تفاصيل اتفاقية مارس 2016 الخاصة باللاجئين

لم تلتزم بها تركيا مع اليونان.. تفاصيل اتفاقية مارس 2016 الخاصة باللاجئين

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