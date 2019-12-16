زار وفد لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، ميناء الحمراوين البحري، المتخصص في تصدير الفوسفات للخارج.

واستمع النواب، بحضور اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لطبيعة عمل الميناء، والمطلوب لرفع كفاءته.

وأوضح المهندس محمد علي، مدير الميناء، أنه جرى تصدير حوالي 355 ألف طن فوسفات في الـ6 أشهر الماضية، لافتا إلى أن عدد العمال داخل الميناء 198 عاملا.

وأشار إلى أن طول رصيف الميناء 68 مترا، وبعمق 9 أمتار، مشيرا إلى أن شركة النيل العامة للطرق والكباري، بدأت أعمال تعميق الغاطس ليصل إلى 11 مترا.

وأوصى الوفد البرلماني، بتعظيم الاستفادة من الميناء، وإجراء عمليات تطوير، لاسيما وأن هذا الميناء يمثل أهمية كبيرة لمصر.

وشدد النواب، على ضرورة زيادة القيمة المضافة للفوسفات بدلا من التصدير الخام، وإقامة مشروعات للتصنيع المحلي.

شارك في الجولة، رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة، وخالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، وجمال آدم، وسامح السايح، نائبا رئيس اللجنة، والنائب برديس عمران، والنائب أحمد أبو خليل، عضو البرلمان عن محافظة البحر الأحمر.