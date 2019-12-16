روى مصدر أمني تفاصيل إنقاذ شاب من داخل الأسانسير بفيلا بمدينة الرحاب، اُحتجز فيه لمدة 48 ساعة، وقال إنهم تلقوا اتصال من والد الشاب وأفاد أن نجله لا يرد على هاتفه المحمول أو هاتف المنزل.

وأضاف أن رجال الأمن بالمدينة تمكنوا من فتح الفيلا وعثروا على الشاب داخل الأسانسير، وقال لهما الشاب والدموع تنهمر منه: "كنت فاكر أني هاموت هنا، وكسرت زجاج الأسانسير علشان أعرف اتنفس".

وأضاف المصدر أن الشاب ترك هواتفه المحمولة بغرفته وتوجه للأسانسير للنزول من حجرته وأثناء نزوله تعطل المصعد.

وتمكّنت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسيق مع إدارة أمن الرحاب، من إنقاذ حياة شاب اُحتجز لمدة يومين داخل مصعد "أسانسير فيلا" تمتلكها أسرته، وذلك تحت إشراف اللواء علي السبكي مسؤول قطاع الأمن بالمدينة، وفق ما ذكره مصدر أمني.

وأوضح المصدر الأمني، لـ"الوطن"، أنَّ الشاب عُثر عليه في حالة إعياء شديدة ونقل إلى المستشفى بمعرفة أمن المدينة، مشيرًا إلى أنَّ الأسانسير تعطل بالطالب خلال تواجده داخل "الفيلا" بمفرده بسبب سفر أسرته.

كان أفراد أمن مدينة الرحاب، تلقوا اتصالًا هاتفيًا من ضابط وزوجته، طالبوهم بالتوجه إلى الفيلا الخاصة بهما للاطمئنان على نجلهما المقيم بمفرده بسبب سفرهم.

وقال الأب، في بلاغه لأمن المدينة، إنَّ نجله لا يرد على اتصالاته الهاتفية التي أجراها خلال يومين، وعليه توجه أفراد الأمن إلى الفيلا وحطموا الباب الرئيسي، وحينها سمعوا صوت استغاثة من داخل "الأسانسير" الموجود بداخلها.

واستدعى الأمن رجال الحماية المدنية، وأخطروا الشرطة، وحُررت مذكرة بالواقعة وطمأن على حالة نجلهم.