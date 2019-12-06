نجحت الحماية المدنية ببني سويف في إنقاذ مُسنة أصيبت بغيبوبة سكر أثناء تواجدها بمفردها بمسكنها ونقلها لإحدى المستشفيات.

تلقت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغاً من أحد المواطنين بإصابة خالته (ربة منزل – سن 73- مقيمة بدائرة قسم شرطة بني سويف) بغيبوبة سكر حال تواجدها بمفردها داخل مسكنها، ولم يتمكن من الدخول لإنقاذها.

وجرى الدفع بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، وصعدت القوات إلى سطح العقار المشار إليه، والنزول إلى شرفة الشقة، وتبين وجود السيدة في حالة إعياء، وجرى إفاقتها جزئياً واصطحابها سريعاً بسيارة الإسعاف ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنين وأهلية السيدة الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.

يأتي ذلك في إطاراستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.