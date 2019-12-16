بسبب صوت الأغاني.. سوداني يذبح شقيقه في الدقي: "كنت بهوشه"

"بسبب صوت أغنية" قُتل شاب سوداني الجنسية، على يد شقيقه الأكبر، داخل شقتهما بالدقي، ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الادارة العامة للمباحث، أن المتهم كان يقوم بتشغيل أغاني على هاتفه المحمول بصوت "عالي" وأثناء طلب المجني عليه من شقيقه أن يقوم بتهدئة صوت الأغاني، ووقعت مشادة بينهما تطورت إلى تشابك بالأيدي، توجه المتهم لمطبخ الشقة، واستل سكينا وذبح شقيقه.

وأضافت التحريات أن الجيران سمعوا أصوات التشاجر بين الاثنين، أبلغوا قسم شرطة الدقي، وانتقل فريق من المباحث تحت قيادة العقيد عمرو البرعي مفتش المباحث، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، والرائد حسام العباسي معاون المباحث، الي مكان الواقعة، في شارع السلولي، بالدقي، وبالفحص تبين أن المتهم جلس بجوار جثة شقيقه وبحوزته سلاح الجريمة سكين المطبخ، وبمناقشة المتهم اعترف بتفاصيل الجريمة.

وقال في محضر الشرطة: "إنه استأجر الشقة مع شقيقه منذ قرابة 3 أشهر، وأن شقيقه طلب منه وقف الأغاني التي قام بتشغيلها من هاتفه المحمول، وقعت بينهما مشادة كلامية انتهت بقتله"، مضيفا :"مكنش قصدي اقتله.. كنت بهوش عليه.. والسكين جت في رقبته قتلته.. وفضلت جنب الجثة ببكي لحد ما الناس بلغت الشرطة وجت".

انتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة، وتمت مناظرة الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمت إحالة المتهم النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد.