حذرت وزارة الخارجية الروسية، رعاياها في فرنسا من احتمال زيادة الإجراءات الأمنية، التي قد تتبعها السلطات الفرنسية، غدا الثلاثاء جراء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وذكر مركز إدارة الأزمات التابع لوزارة الخارجية الروسية أنه يتوقع خروج مظاهرات في المدن الفرنسية الكبرى غدا الثلاثاء ضد إصلاح قانون التقاعد في البلاد، وهو ما يعني زيادة الإجراءات الأمنية وإغلاق الطرق وزيادة القيود المفروضة على حركة المرور، وجرى تحذير الرعايا الروس ودعوتهم لتوخي الحذر والابتعاد عن أماكن الاحتجاجات في فرنسا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وتصاعد التوتر في فرنسا أمس الأحد، بين الحكومة والمعارضين لمشروع تعديل أنظمة التقاعد في اليوم الحادي عشر من إضراب واسع في قطاع النقل، في وقت حمل فيه كل طرف الآخر مسؤولية استمرار جدل يمكن أن يؤثر على عطلة أعياد الميلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".