أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3053 لسنة 2019، بشأن تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي.

ونص القرار، على أن تشكل بكل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة حسب حاجة العمل، وتضم ممثلاً أو أكثر عن كل من مصلحة الجمارك، المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر البيطري، وباقي الهيئات والجهات الأخرى، المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة، أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقرارات المنظمة لعمل هذه الهيئات والجهات، وذلك بحسب ما يمليه نوع وطبيعة هذه البضائع، على أن يكون المنسق لهذه اللجنة ممثل عن مصلحة الجمارك ويختاره مدير المنفذ الجمركي.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنـــــــا.