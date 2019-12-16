تسلم أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة الطور بجنوب سيناء، اليوم، 4 محولات كهربائية بقدرات مختلفة .

وقال رئيس المدينة أنه وصل للمدينة اليوم 4 محولات وعدد من الكابلات والأعمدة والمهمات الكهربائية وذلك للارتقاء بمستوى قدرة الإنارة بشوارع الأحياء الجديدة بالمدينة.

وأكد أن تكلفة هذه المحولات ضمن ميزانية الخطة الاستثمارية الجديدة .

من جهة أخرى، تابع اللواء صبري وزيري، رئيس مدينة دهب، اليوم، عملية استلام ملفات تقنين الأوضاع، علي مستوي إدارات مجلس المدينة، وفحص هذه الملفات من قبل اللجان المشكلة لهذا الغرض .

وقال رئيس مدينة دهب، يوجد إقبال كثيف من قبل المواطنين، لتقديم ملفات تقنين الأوضاع، خاصة أنه جرى تنظيم حملات لتوعية المواطنين بأهمية استيفاء مستندات التقنين، والتقدم بها للوحدة المحلية حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون .

وأضاف رئيس المدينة، أنه جرى التصديق علي 5 عقود لحالات التقنين، من قبل جهاز تنمية سيناء، وجارى التصديق علي 14 عقد، سيجرى توزيعهم علي أصحابهم فور وصولهم من قبل جهاز تنمية سيناء.