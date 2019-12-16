نظم قطاع التنمية والخدمات بالوزارة اليوم الاثنين فعاليات ورشة عمل حول موازنة البرامج والأداءعلى مرحلتين، شملت المرحلة الأولى 14 جامعة بالجهات الموازنية التابعة لها وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، كما شلمت المرحلة الثانية 13 جامعة بالجهات الموازنية التابعة لها ومجمع اللغة العربية والمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة د. عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات وبحضور أ. محمد محمود رئيس قطاع التنمية والخدمات بالوزارة ومسؤولى الجهات الموازنية التابعة للوزارة، وذلك بمقر الوزارة.

أكد د. عمرو عدلى أن فعاليات هذه الورشة تهدف إلى تقييم المخصصات المالية للوزارة وإنجازاتها؛ تنفيذًا لأهداف خطة الدولة، وذلك بالتعاون مع وزارتى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى .

ومن جانبه أكد أ. محمد محمود أهمية هذه الورشة لمناقشتها نموذج تطبيق موازنة البرامج والأداء فى الوزارة مع مسؤولى الموازنة بالوزارة والجامعات المصرية وما يتبعها من جهات موازنية، وتوضيح آليات التسجيل فيه وفقاً لمنظومة وزارتى التخطيط والمالية، مشيراً إلى أهمية الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030 مع تقييم مؤشرات الأداء.

كما أشار رئيس قطاع التنمية والخدمات إلى أن الوزارة هى الجهة الحكومية الوحيدة فى الدولة التى يتبعها 66 جهة موازنية، مشيداً بأداء تلك الجهات خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن وزارة المالية قامت باستحداث برنامج موازنات "البرامج والأداء" بهدف توحيد الأنشطة المتشابهة وسرعة ودقة الإنجاز، وتحسين الأداء الحكومى، حيث تعتمد على استمارة موحدة تحدد المسؤوليات فى ضوء الاختصاصات المقررة قانونًا، وتضمن التنفيذ الفعلى للبرامج على أرض الواقع؛ بما يسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة التى ترتكز على ربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة.

جدير بالذكر أن تلك الورش تستهدف مسؤولى الجهات الموازنية التابعة للوزارة بالجامعات والجهات الموازنية التابعة لها والمجلس الأعلى للجامعات والجامعة المصرية اليابانية وأكاديمية السادات ومجمع اللغة العربية؛ بهدف التدريب على كيفية صياغة ووضع الخطط لإعداد موازنة البرامج والأداء فى ضوء ما ورد ببرنامج الحكومة ووفقًا لمنظومة وزارتى التخطيط والمالية