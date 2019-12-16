أكدت وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة حريصة على استمرار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بكافة المنشآت الطبية بالتوازي مع رفع كفاءتها.

جاء ذلك، اليوم، خلال تفقدها مع المستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أعمال التطوير بمستشفى الأقصر العام، يأتي ذلك في إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وحرصت الوزيرة على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المبنى القديم للمستشفى، مشيرةً إلى أن أعمال الميكنة لكافة المنشآت الطبية بالمحافظة تسير على قدم وساق لسرعة الانتهاء منها.

وأكدت ضرورة الاهتمام برفع الكفاءة الإكلينيكية للفريق الطبي، من خلال التدريب المستمر، بما يعود على مصلحة المريض وتقديم أفضل خدمة طبية ذات جودة عالية يرضى عنها المواطن، مشيرةً إلى أنه جاري اعتماد عدد كبير من المستشفيات ضمن برنامج الزمالة المصرية.

كما استجابت الوزيرة لمريضة خلال جولتها بالمستشفى العام، موجهة على الفور بعلاجها على نفقة الدولة، مشددةً على وكيل وزارة الصحة بالأقصر بمتابعة حالتها الصحية، وتوفير كافة الرعاية لها.

يذكر أن الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وهي "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدا لتطبيقها.