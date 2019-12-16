قال الدكتور طارق الملا وزير البترول، إن أهم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية الأربع، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وأضاف خلال كلمته بجلسة "التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن مصر كانت تستورد غاز طبيعي مسال بما قيمته 2.5 مليار دولار سنويًا: "استأنفنا التصدير ووقعنا أكثر من 99 اتفاقية مع شركائنا لتصدير الغاز، وهذا معناه أن مصر بات لديها تعاقدات تضمن لها الاستدامة الخاصة بالبحث والاستكشاف والحفر والإنتاج والحد الأدنى من الاستثمارات بنحو 15 مليار دولار".

وتابع أن هذه الاتفاقيات تجسد عودة الثقة، كما استطاعت الدولة المصرية دعم كل الصناعات والمنازل وسلسلة القيمة بمشروعات تنعكس على الاقتصاد والشعب المصري.

وواصل: "ومن هنا بدأنا التوسع في مشروع الغاز الطبيعي للمنازل وبلغنا معدلات غير مسبوقة ونستطيع أن نوصل في الشهر الواحد إلى ما يزيد عن أكثر من 100 وحدة سكنية".

وأردف: "وصلنا الغاز الطبيعي إلى أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية العام الماضي، ونحاول أن تستخدم السيارات الغاز المضغوط، وقد وصلنا في السنة الواحدة إلى 50 ألف سيارة، ولدينا خطة طموحة تقودها الحكومة لاستخدام الغاز المضغوط للسيارات والنقل الجماعي وغيرهما من وسائل الانتقال، حتى نتجاوز خلال السنتين المقبلتين 250 ألف سيارة كمركبات النقل الجماعي".

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي، يُقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.