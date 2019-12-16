أصيب طالب، بمحافظة الدقهلية، اليوم ، بإصابات بالغة في مشاجرة مع زميله داخل مدرسة الرياض الثانوية الزراعية بمنية النصر، واتهم زميله بالتعدي عليه بالضرب بمطواة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمدرسة الرياض الثانوية الزراعية بمنية النصر بين طالبين وضرب إحداهما للآخر بمطواة.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تبين إصابة طارق سويلم العيدروسي، 17 عاما، بالصف الثاني الثانوي، بقطع طولي باليد، وقطع وتر بعدما نشبت بينه وبين طالب آخر يدعى "السيد. م. م"، 16 عاما.

وبالفحص تببن أن مشاجرة وقعت بين الطالبين سب بعضهما البعض بألفاظ نابية، ثم تطورت مشاجرة بالأيدي، وقام أحداهما بضرب الآخر بمطواة في يده ما أدى إلى إصابته.

وجرى نقل الطالب المصاب إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما فر الطالب الآخر هاربا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي كلفت المباحث بسرعة ضبط الطالب الهارب والسلاح المستخدم في الواقعة.