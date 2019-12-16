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صور.. يوسف الشريف في كواليس مسلسل "النهاية"

صور.. يوسف الشريف في كواليس مسلسل "النهاية"

"الصحة": حريصون على استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين

"الصحة": حريصون على استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين

محافظ الشرقية يتفقد توسعة محطة معالجة فاقوس بتكلفة 35 مليون جنيه

محافظ الشرقية يتفقد توسعة محطة معالجة فاقوس بتكلفة 35 مليون جنيه

خروج مصر من قائمة الأكثر تأثرا بالإرهاب.. خبراء: نجاح لجهود قوات الأمن

خروج مصر من قائمة الأكثر تأثرا بالإرهاب.. خبراء: نجاح لجهود قوات الأمن

30 ديسمبر.. الحكم في قضية "الطفلة أماني"

30 ديسمبر.. الحكم في قضية "الطفلة أماني"

خبراء: وجود منطقة أورومتوسطية للتعليم بـ"العلمين" نقلة نوعية

خبراء: وجود منطقة أورومتوسطية للتعليم بـ"العلمين" نقلة نوعية

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فخر ودهشة.. أصغر مطوري العالم في حضرة الروبوت صوفيا بمنتدى الشباب

بعد دعوة السيسي لشباب أفريقيا.. أبرز جهود مصر لدعم القارة السمراء

بعد دعوة السيسي لشباب أفريقيا.. أبرز جهود مصر لدعم القارة السمراء

"تدريب وتحفيز وصور للذكرى".. كواليس غرف بروفات فناني مسرح شباب العالم

"تدريب وتحفيز وصور للذكرى".. كواليس غرف بروفات فناني مسرح شباب العالم

صحف لبنان تبرز تحذيرات السيسي من تداعيات تطور الأزمة في البلاد

صحف لبنان تبرز تحذيرات السيسي من تداعيات تطور الأزمة في البلاد

صوفيا: واجب على البشر تربية الروبوت كما يربون أطفالهم

صوفيا: واجب على البشر تربية الروبوت كما يربون أطفالهم

لم تلتزم بها تركيا مع اليونان.. تفاصيل اتفاقية مارس 2016 الخاصة باللاجئين

لم تلتزم بها تركيا مع اليونان.. تفاصيل اتفاقية مارس 2016 الخاصة باللاجئين

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