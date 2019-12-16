قال محمد تيسير، الخبير فى قطاع البرمجة والتكنولوجيا، أحد المتحدثين فى جلسة «block chain.. الثورة فى العالم الرقمى»: إن هناك بعض التحديات التى تواجه عملية التحول الرقمى فى مصر، أهمها العامل البشرى، مؤكداً أهمية التدريب والتعليم، لمواجهة هذا التحدى. وإلى نص الحوار:

ما أهمية التحول الرقمى؟

- بعض الناس كانوا، وربما ما زالوا، لا يعرفون أهمية التحول الرقمى، وبيقولوا التحول الرقمى ده هيفيدنى فى إيه، لكن مع الثورة الصناعية الرابعة وعصر إنترنت الأشياء، الذى أصبحت معه كل التفاصيل المتعلقة بمنظومة العمل والإنتاج متداخلة من خلال روابط تكنولوجية تجمعها معاً، لم يعد مقبولاً أن يظل هذا الاستنكار أو عدم الفهم. التحول الرقمى مهم، لأنه باختصار بوابة العصر الجديد الذى نعيشه حالياً.

محمد تيسير: يجب إدراج التكنولوجيا الرقمية فى المناهج

ما أهم التحديات التى تواجه القطاع الحكومى أو الخاص فى التحول الرقمى الكامل؟

- عدة تحديات موجودة، على رأسها مثلاً العامل البشرى، الموظف الذى يجيد التعامل مع الرقمية، وحل هذه المشكلة فى التدريب بالنسبة للموظفين الموجودين بالفعل، وتغيير وتطوير نظم التعليم الجامعية والمدرسية بالنسبة للطلبة الذين سيتقلّدون بعد ذلك مناصب فى المستقبل، يجب أن تكون التكنولوجيا الرقمية حاضرة بقوة فى المناهج، والتوسّع فى كليات وتخصّصات البرمجة والتكنولوجيا، صحيح أن لدنيا عدداً جيداً من المبرمجين فى مصر، لكن هذا العدد فى حاجة ماسة إلى الزيادة، لأن السوق المصرية كبيرة، وتتسع يوماً بعد آخر.

الحكومة أطلقت مبادرة التحول الرقمى والشمول المالى.. ما تقييمك لأداء الحكومة على هذا المستوى؟ وما الخطوات الجديدة التى نحتاجها؟

- الحكومة بصراحة قامت بالكثير من المبادرات، وعملت كثيراً على جانب التوعية، ورأينا مبادرة الشمول المالى، ومن قبلها تحرّكات، سواء من خلال الإعلانات أو مبادرات فى القرى والجامعات للتحفيز على أهمية هذه الخطوة، وأنا أشهد أن الحكومة الحالية جادة فى هذا الطريق، ولديها رؤية شاملة، لكننا ما زلنا فى حاجة إلى خطوات أكبر، ما زلنا فى حاجة إلى تعاون بين كل المؤسسات والمنظمات، سواء الحكومية أو المجتمع المدنى أو القطاع الخاص، من أجل نجاح هذه التجربة، التى ستنقل مصر إلى مكانة أخرى.

ماذا عن مفهوم الـblock chain، الذى تصدر عنوان إحدى جلسات المنتدى؟

- الـblock chain عبارة عن نظام معلومات أحدث وأدق من شبكة معلومات الإنترنت التقليدية التى نعرفها، هى أداة جديدة، ليست أبليكيشن وليست نظاماً سيغير كل شىء، لكن هذه الأداة تقدم خدمات لم يكن يقدّمها الكمبيوتر والإنترنت فى السابق، مثلاً هذه الأداة تمنع عمليات التعديل والمسح والتلاعب التى قد تحدث فى المعلومات المخزّنة، وبالتالى يمكن استخدام هذه الأداة فى القطاعات الحساسة، مثل السجل المدنى مثلاً، الذى يحتفظ بمعلومات وبيانات عن المواطنين، وأيضاً الخدمات المصرفية، التى تحفظ بيانات المتعاملين والعمليات المالية، وكل القطاعات التى تحتاج إلى درجة من الأمان والدقة العالية وعدم السماح بالتلاعب.

الـblock chain تساعد فى مكافحة الفساد

هل معنى ذلك أن الـblock chain يمكن أن تكون أداة فى مكافحة الفساد؟

- بالطبع، هى تسهم بشكل كبير فى عملية مكافحة الفساد، لأن المشكلة كانت تكمن فى أن القانون يعاقب على الفساد، لكن النظام الذى نعمل به يسمح بالفساد، الآن ومن خلال الـblock chain، النظام نفسه يتغير ويغلق الباب أمام الفساد والتلاعب إلى حد كبير، وأيضاً تساعد بالتوسّع فى اللامركزية والشفافية.

البعض وصف هذه الأداة بأنها بديل جديد للإنترنت؟

- ليست بديلاً للإنترنت، لكن هذه الأداة تساعدنا على القيام بأشياء لم نكن نستطيع أن نقوم بها من قبل، وتجعل الإنترنت أكثر أمناً وشفافية ودقة.

ما رأيك فى طرح الـblock chain والتحول الرقمى فى جلسة رئيسية بمنتدى شباب العالم؟

- خطوة رائعة بلا شك، لأنها تسمح لنا بفتح مساحة للنقاش مع خبراء ومتخصصين من دول مختلفة، وتساعدنا على الاستفادة من تجارب الدول التى قطعت شوطاً فى هذا الطريق، طرح هذا الموضوع المهم فى المنتدى أمر يجب أن يُشكر عليه القائمون على إدارة المنتدى والرئيس السيسى الذى لديه رغبة كبيرة وحرص على الاهتمام بهذا المجال، فمصر دولة كبيرة وستنجح بإذن الله فى عملية التحول الرقمى والانطلاق إلى أفق أكبر بكثير من الآن.