أعلنت الحملة المصرية لعلاج خشونة المفاصل، التي تحمل شعار "وقفتك بالدنيا"، إطلاق المرحلة الثانية للحملة، وتهدف فيها للتوعية بالمرض وتوفير العلاج المجاني للمرضى.

وقال الدكتور هاني موافي رئيس جمعية جراحة العظام المصرية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن الحملة تتم بالتعاون بين الجمعية وإحدى شركات الدواء الوطنية، واستهدفت في مرحلتها الأولى تدريب شباب الأطباء.

وقال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان الأسبق وأحد قيادات "الجمعية"، إن الحملة في مرحلتها الثانية، ستُعالج أكثر من مليون مريض بأمراض خشونة المفاصل، وذلك عبر علاجهم، وتشخيص حالتهم، مع صرف العلاج لهم بالمجان.

وأضاف "عدوى"، أنهم بدأوا الإعداد والتحضير لإطلاق الحملة خلال شهر سبتمبر الماضي، واستقدمت الحملة نخبة من الأطباء لتدريب شباب الأطباء، مع عقد 4 ورش طبية عملية بالتنسيق مع كليات الطب في عدداً من الجامعات، مع استقدام خبير بلجيكي، لنقل خبراته لشباب الأطباء، والمرحلة الثانية التي تنطلق اليوم، تهتم بتوعية المريض وعلاجه.

من جانبه، قال الدكتور جمال حسني، أمين عام الجمعية المصرية لجراحة العظام، إن الحملة تتضمن جانب توعوي، يضم إطلاق دليل طبي عن كيفية التعامل مع المرض، وكيفية تخفيف ألمه، وذلك عبر دليل طبي يوزع على أطباء العظام، أو عبر صفحة رسمية تُدشن على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "وقفتك بالدنيا".

وأضاف "حسني"، أن الحملة ستنظم فعاليات وقوافل علاجية في مختلف محافظات الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي سيتم الإعلان عنها قبل حدوثها بوقت كاف بما يُفيد أكبر عدد ممكن من المرضى.

وأعلن الدكتور رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أنه وافق على توفير مليون جرعة علاجية ضمن الحملة بالمجان للعلاج من التهاب وخشونة المفاصل.

وأضاف "أرمانيوس"، في المؤتمر، أن الأدوية التي يتم صرفها للمرضى على أعلى مستوى ممكن، حيث تستخدم نفس المواد الفعالة بها في دول أوروبا، والتي توفرها شركته لعلاج الكثيرين في دول متقدمة مثل ألمانيا.