أعلنت وزارة الإسكان، الموافقة على استكمال إجراءات سداد باقي قيمة مقدم الحجز للمواطنين، السابق تخصيص وحدات سكنية لهم، وأوقف البنك التعامل عليها، بالمراحل السابق طرحها، بمشروعات "دار مصر- سكن مصر- JANNA"، وفقا للأسعار الحالية.

نوضح أهم الاشتراطات التى وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية، عبر موقعها الإلكتروني، لاستكمال مقدم حجز تلك الوحدات وهي:

- أن تكون جدية الحجز ما زالت تحت حساب الوحدة، ولم تسترد حتى تاريخه.

- أن تكون الوحدة السابق تخصيصها لمقدم الطلب، التي لم تستكمل مقدم الحجز عنها ما زالت شاغرة، ولم تخصص للغير.

- وأن يدري تقديم طلب حديث، برغبة المواطن في استكمال الإجراءات، وفقا للأسعار المعمول بها حاليا، بتلك المشروعات.

وأكد طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن من يرغب من المستفيدين بهذا القرار، سرعة التقدم بطلب، يثبت رغبته فى استكمال الإجراءات، وفقا للأسعار المعمول بها بهذه المشروعات، في الوقت الحالي.