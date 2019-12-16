قال الدكتور محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات بالأمم المتحدة، إن التكنولوجيا لها تأثير سياسي واقتصادي كبير للغاية، مشيرًا إلى أن الشركات التكنولوجية الكبرى أصبحت أقوى من الدول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية الإعلامية لبنى عسل، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة"، أن الأمم المتحدة حاولت التعاون مع هذه الشركات في مكافحة الإرهاب، من أجل محاربة ما يُنشر من أفكار مضللة مخالفة للمعايير.

وتابع أن الدول لا تستطيع إلزام الشركات بأي شيء خاصةً أن هدفها الأساسي هو الربح، بالإضافة إلى جانب التحكم في الشعوب، وهو ما لا تعاني منه دول كثيرة: "لكننا نعاني أكثر لأن التعليم ينقصنا والرئيس السيسي قال هذا، وأكد السيسي على أهمية الوعي والتعليم والثقافة".

وأردف أن الوعي هو الحل الأبرز في التعامل مع هذا الملف: "المواطن هو خط الدفاع الأول، والإعلام يجب أن يلعب دورًا كبيرًا وهو ما قاله الرئيس السيسي"، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا "مسيسة"، وتخضع لأهواء من صنعها، سواء أكانت سياسية، اقتصادية، اجتماعية، أو نفسية.

وواصل: "نتائج البحث على محرك البحث جوجل من الممكن أن تكون مضللة، وللأسف الكثيرون لا يعلمون أي شيء حول هذا، والوعي هو ما يجعل المواطن لا يُساق".