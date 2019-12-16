قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المدن السياحية المتواجدة في سيناء مثل دهب ونويبع وشرم الشيخ وطابا بمثابة كنز كبير للدولة المصرية، حيث ذكر أن المحافظة بها 5 مطارات، ويتم العمل حاليا على تطوير عدد من المطارات الموجودة في المحافظة مثل مطار طابا وسانت كاترين.

وأضاف "فودة"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي حسام حداد، على شاشة "الحياة"، على هامش منتدى شباب العالم، الذي يُعقد في مدينة شرم الشيخ حاليا، أن جنوب سيناء محافظة بها كل الإمكانيات السياحية والتعدينية أيضًا، حيث يتم العمل حاليا على إنشاء مدينة صناعية بمدينة أبو زنيمة، كما يتم العمل في الوقت ذاته على إنشاء متحف بمدينة شرم الشيخ.

محافظ جنوب سيناء: سننهض بمدينة الطور لسابق عهدها قبل 30 يونيو المقبل

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن افتتاح أول مرحلة من المتحف في شرم الشيخ سيكون في العيد القومي للمحافظة بتكلفة 600 مليون جنيه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مدينة الطور سيتم النهوض بها لسابق عهدها قبل حلول 30 يونيو المقبل.

وانطلق منتدى شباب العالم، أول أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر جلساته وفعالياته حتى غدًا الثلاثاء، وذلك بحضور أكثر من 7 آلاف من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.