أشاد الإعلامي أحمد موسى، بنجاح منتدى شباب العالم، قائلًا إنه سبب مشكلة عند "أهل الشر"، و"الخونة"، فبدأوا يشككون فيه، ويزعمون أن الحضور اقتصر على المدعوين في كل نسخ هذا المنتدى.

وأضاف خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "الرئيس تبنى هذا المنتدى، وأصبح منصة عالمية، والأمم المتحدة تتحدث عنه، وهو ما يعني أن رسالته واضحة للجميع، ويشارك فيه 166 دولة، وهو أكبر مشاركة من دول العالم في أي منتدى شبابي".

وتابع: "العالم يقلدنا لكن محدش يغير فكرة، يعني صورة مصر مش هتتغير بقنوات الإرهاب ومواقع خاينة، وصورتنا موجودة، والنجاح عامل لهم مشكلة كبيرة".

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي، يُقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.