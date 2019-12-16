قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الوحدات العسكرية تواصل تقدمها على عدة محاور في العاصمة طرابلس لتطهيرها من الإرهاب والجريمة، موضحًا أن عمليات الجيش الوطني الليبي تتواصل على مدار الساعة، و"لن نسمح بأي وجود تركي على الأراضي الليبية"، على حد قوله.

وأوضح "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، أن الجيش الوطني الليبي أسقط طائرة تركية مسيرة تستخدمها ميليشيات طرابلس حاولت استهداف الجيش الوطني، مضيفا: "نقوم برصد الأسلحة التي تزود بها تركيا ميليشيات مصراته".

المسماري: أردوغان يريد تحويل ليبيا لقاعدة للإرهاب لاستهداف دول الجوار

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إلى أن الجيش الوطني شن غارات على مواقع الميليشيات ومواقع تخزين الأسلحة التركية في مصراته، مؤكدًا أن الميليشيات تقوم بتخزين الأسلحة في مواقع مدنية، كما أن هناك وسائل إعلام تركية تتحدث عن إرسال ضباط أتراك إلى طرابلس لتقييم الموقف.

وأوضح أن ليبيا لن تكون قطر التي احتلت بقواعد تركية، حيث إن الجيش الوطني الليبي رصد أسلحة لحظة شحنها من تركيا لمصراتة، وتم عمل غارات جوية على مواقع ميليشيات الوفاق في مصراتة، فضلا عن أن هناك تقدم للجيش الوطني في محاور طرابلس.

وأردف إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسير في الطريق الخطأ عبر استثماراته في ليبيا، حيث يريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب من أجل استهداف دول الجوار.