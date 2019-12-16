عاد التيار الكهربائى في 7 مناطق سكنية بمدينة مرسى مطروح، بعد انقطاع دام ساعتين.

كان التيار الكهربائي انقطع من الساعة السادسة والنصف وحتى الساعة الثامنة والنصف، مساء اليوم، في المناطق السكنية في أحياء الشروق والزهور والكيلو واحد والكيلو 2 وموقف مطروح والكيلو 3 والكيلو 5 وحتى نهاية الكيلو 7 بشرق المدينة.

وأكد مصدر مسئول أن سبب انقطاع الكهربائي وجود عطل في محول الكهرباء الخاصة بالمنطقة الرابعة، والتي تمتد من الكيلو واحد وحتى الكيلو 7.

وعكف مهندسي الكهرباء بقطاع كهرباء مطروح على إصلاح العطل لحين الانتهاء منه، وعودة التيار لتلك المناطق.