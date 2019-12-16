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منتدى الشباب: هنا ملتقى الثقافات

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صور.. محافظ الدقهلية لعمال النظافة: "مش عاوز حباية تراب بالشارع"

صور.. محافظ الدقهلية لعمال النظافة: "مش عاوز حباية تراب بالشارع"

التفاصيل الكاملة لمنتدى شباب العالم في يومه الثالث

التفاصيل الكاملة لمنتدى شباب العالم في يومه الثالث

الرئيس عن المصالحة مع "قطر": "الآخر" لم يتغير.. وإعلام معين يستهدف إضرار مصر

الرئيس عن المصالحة مع "قطر": "الآخر" لم يتغير.. وإعلام معين يستهدف إضرار مصر

من كلماته وألحانه.. أحمد سعد يطلق "اللي كانت حبيبتي"

من كلماته وألحانه.. أحمد سعد يطلق "اللي كانت حبيبتي"

ضبط 6 أشخاص وإصابة 3 في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

ضبط 6 أشخاص وإصابة 3 في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

لمسة وفاء.. "عبدالوهاب وأشرف" حضرا بصورهما في مجلة منتدى شباب العالم

لمسة وفاء.. "عبدالوهاب وأشرف" حضرا بصورهما في مجلة منتدى شباب العالم

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فخر ودهشة.. أصغر مطوري العالم في حضرة الروبوت صوفيا بمنتدى الشباب

فخر ودهشة.. أصغر مطوري العالم في حضرة الروبوت صوفيا بمنتدى الشباب

بعد دعوة السيسي لشباب أفريقيا.. أبرز جهود مصر لدعم القارة السمراء

بعد دعوة السيسي لشباب أفريقيا.. أبرز جهود مصر لدعم القارة السمراء

"تدريب وتحفيز وصور للذكرى".. كواليس غرف بروفات فناني مسرح شباب العالم

"تدريب وتحفيز وصور للذكرى".. كواليس غرف بروفات فناني مسرح شباب العالم

صحف لبنان تبرز تحذيرات السيسي من تداعيات تطور الأزمة في البلاد

صحف لبنان تبرز تحذيرات السيسي من تداعيات تطور الأزمة في البلاد

صوفيا: واجب على البشر تربية الروبوت كما يربون أطفالهم

صوفيا: واجب على البشر تربية الروبوت كما يربون أطفالهم

لم تلتزم بها تركيا مع اليونان.. تفاصيل اتفاقية مارس 2016 الخاصة باللاجئين

لم تلتزم بها تركيا مع اليونان.. تفاصيل اتفاقية مارس 2016 الخاصة باللاجئين

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