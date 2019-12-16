أكد الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن الاقتصاد في المنطقة في نهاية 2019 في وضع لا يُحسد عليه، وعند تناول ذلك لا بد من الحديث عن ما يسمى "لوحة المفاتيح" والتي تستخدم للتعريف بوضع الاقتصاد ومؤشرات التنمية والتي تخص عدة مؤشرات مثل البطالة والتضخم ومعدلات النمو.

واعتبر محيي الدين، خلال حواره في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "الحدث"، أن معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة تعاني من تراجع بالغ جعلها أقل من المؤشرات العالمية للنمو الاقتصادي وهي متراجعة أيضاً وهنا تكمن المشكلة لو أخرجنا مصر التي حققت معدلات نمو اقتصادية جيدة بلغت 5.6%.

وأشار إلى أن مؤشرات الفقر المدقع وفقاً للتعريف العالمي "أقل من 1.90 دولار يومياً" وهذا يعكس زيادة كبيرة في أعداد المتضررين من الفقر المدقع في المنطقة، فيما تفوقت المنطقة على دول في جنوب الصحراء الأفريقية في معدلات الفقر المدقع، مؤكدًا أن الدول الأفريقية نجحت في تقليص أعداد المتضررين من الفقر المدقع.

وتابع: "معدلات التضخم في المنطقة أعلى مما تتحمله دخول الناس وكذلك الحال بالنسبة لمعدلات البطالة".

وانطلق منتدى شباب العالم، أول أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر جلساته وفعالياته حتى غدًا الثلاثاء، وذلك بحضور أكثر من 7 آلاف من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.